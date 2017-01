O Sicoob Crediauc, maior cooperativa de crédito do Alto Uruguai Catarinense, creditou na conta corrente dos cooperados na data de 31 de dezembro de 2016, o valor total de R$ 3.549.528,91 referente ao pagamento dos juros sobre o capital social. A prática em remunerar o capital social iniciou em 2014, trazendo mais um benefício para o quadro social. No acumulado dos três anos (2014, 2015 e 2016) foi distribuído um montante de R$ 7.167.937,79. Esse valor é apenas uma parte do resultado da cooperativa. Após o fechamento do exercício de 2016, o Sicoob Crediauc realizará as pré-assembleias e informará o cooperado das sobras do exercício.

Para a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, a cooperativa teve um ano excelente apesar das diversidades econômicas, com ótimos resultados para o cooperado. “Com o esforço de toda a nossa equipe e a confiança dos cooperados, conseguimos superar as adversidades. A remuneração sobre o capital social é apenas um dos benefícios que oferecemos ao nosso quadro social. São mais de 35 mil cooperados que participam das decisões, benefícios e são donos do negócio”, destaca.

As 14 pré-assembleias iniciam no dia 1º de fevereiro de 2017 em Paial e serão concluídas no dia 06 de abril com a assembleia homologatória para os delegados representantes de cada município da área de atuação.

(Fonte: Luis Henrique Rigon/Assessor de Comunicação e Marketing)