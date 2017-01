Em entrevista ao jornalismo da Rádio Aliança, o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, confirma que pode ser suspenso o edital do processo de licitação, que seria realizado para a terceirização dos serviços da UPA, Unidade de Pronto Atendimento do município. De acordo com o chefe do Executivo, a possível suspensão se dá em função de que uma das empresas interessadas na licitação, entrou com pedido de impugnação do edital.

A UPA está construída no Loteamento Jardim Europa, desde a metade do ano passado. “Existe esse edital que foi lançado, mas uma empresa interessada acabou entrando com um pedido de impugnação. Nós temos uma comissão que está analisando a situação e é bem provável que o edital seja suspenso, isso inclusive, pela proximidade da data de abertura, que é na próxima segunda-feira, dia 09”, explica Pacheco.

Ele ressalta também, que o Governo Federal pode mudar o sistema de funcionamento das UPAs.“É uma questão bem complexa e, além disso, temos alguns encaminhamentos do Governo Federal que mudam o sistema de funcionamento das Unidades e se isso se confirmar, este edital também já estaria prejudicado”, destaca.

O prefeito ainda fala que faltou prudência da antiga Administração, ao lançar o edital em dezembro. “A estrutura ficou 15 meses fechada, e lançar um edital em dezembro talvez não fosse tão prudente, poderiam ter deixado para a próxima administração. Agora não podemos apressar as coisas, vamos analisar o processo e dar os encaminhamentos necessários. Eu prefiro que a população tenha mais remédios, mais exames e mais consultas, do que a pressa para abrir a UPA e depois ter de fechar por falta de recursos”, pontua Pacheco.