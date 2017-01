Bombeiros de Seara foram acionados por volta das 17h desta terça-feira, dia 03, para atender um princípio incêndio em veículo. A ocorrência foi no bairro Industrial, na rua Olavo Bilac, já na subida para o bairro Garghetti. O fogo atingiu a parte do motor de um VW/Fusca. Os Bombeiros deslocaram o caminhão de combate a incêndio para o local mas as chamas já haviam sido controladas por populares e não houve feridos. Danos de média a elevada monta.

(Fonte: Belos Montes/via André Krüger)