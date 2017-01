Palacianos Informam que a nova administração de Concórdia que assumiu no último domingo está debruçada sobre os números. Extra-oficialmente há quem fale, no curto e médio prazo - leia-se, 2017 e 2018 - contas à pagar podendo chegar a R$ 20 milhões, incluindo principalmente contas referentes a empréstimos.

Em ações na justiça, referentes a contribuintes que buscam recursos de pagamentos sobre obras de asfaltamento, a conta pode ser de até R$ 5 milhões - no caso a prefeitura teria cobrado os moradores de forma irregular, e terá que devolver os recursos. Outra conta referente ao pagamento parcelado do décimo terceiro salário dos servidores pode gerar outros R$ 1,5 milhões aos cofres da prefeitura.

No cálculo da administração do PT, a prefeitura de Concórdia teria R$ 30 milhões no caixa. Nos bastidores palacianos há quem esteja falando em déficit de até R$ 10 milhões.

Em regra, o novo ciclo na administração de Concórdia vai ser marcada pelo jogo dos números. Ou não ?