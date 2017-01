Crime teria ocorrido na noite do sábado, no interior do município.

Um homem de 45 anos foi preso na noite da terça-feira, dia três, em Concórdia, por suspeita de prática de estupro contra uma criança de sete anos. O agressor seria tio da vítima. A Polícia Civil e a Divisão de Investigação Criminal de Concórdia cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de plantão de Ipumirim. O caso teria ocorrido no dia 31 de dezembro, no interior de Concórdia.

Segundo informações apuradas, o homem estava na casa dele, localizada no bairro das Nações, em Concórdia quando foi detido na noite da terça-feira. O caso foi registrado na Central de Polícia.

Os nomes não estão sendo divulgado para preservar a criança. No Boletim de Ocorrência, registrado pela mãe da criança, o fato ocorreu na noite do sábado, por volta das 23h40. A família estava no porão da residência, no interior de Concórdia, quando a menina subiu para dormir. Em seguida, a mãe também foi até o andar superior, para levar o outro filho ao quarto quando afirma ter visto o homem saindo do quarto da criança "erguendo a bermuda e fechando o ziper".

Consta no relato que a mãe chegou a perguntar para a filha o que teria acontecido e a menina teria confirmado o caso, pois ao tirar o lençol, a menina estava com o calção até o joelho. A mulher foi tirar satisfações com o cunhado, que fugiu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a criança foi levada ao Hospital São Francisco, onde passou por exames, segundo o que foi constatado não houve a penetração, mas a menina tinha lesão na região da vagina. O fato está sendo investigado pela Delegacia de Proteção a Mulher, á criança, ao adolescente e á ao idoso.

(Com informações do repórter André Krüger).