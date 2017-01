A Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Concórdia, Apab, vai diminuir os investimentos neste ano de 2017. Conforme informações da diretoria, o motivo é o baixo volume de recursos e pouco apoio recebidos no ano passado. Com isso, a associação reduzirá o número de equipes e as participações em competições oficiais.

O supervisor da modalidade, Rubens Mascelani Filho, salienta que na semana que vem será feita uma reunião com a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia para discutir o valor de recursos a serem implementados.

Dependendo dos valores a serem acertados, o técnico Álvaro dos Santos poderá ter o contrato renovado.