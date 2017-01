A Associação Concordiense de Tênis de Mesa estará representada por dois atletas na Seletiva Nacional de Tênis de Mesa, que acontecerá no domingo, dia oito, no Centro Paraolímpico de São Paulo. A competição envolverá as categorias que vão do pré-mirim ao adulto, nos naipes masculino e feminino. A competição vale vaga para os Jogos Pan-Americanos que serão realizados em Santo Domingo, na República Dominicana.

Da equipe concordiense, estarão participando dessa seletiva Danilo Toma e Lígia Maria da Silva.