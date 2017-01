O Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, edição de 2017, começará a ser discutido nos próximos dias. As reuniões serão confirmadas nos próximos dias pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. O objetivo será de discutir a fórmula de disputa e as alterações, que serão sugeridas pelas equipes participantes nas três divisões.

A expectativa da FMEC é iniciar o campeonato entre o fim do mês de fevereiro e início de março.