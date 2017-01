O evento será realizado no próximo dia cinco de fevereiro, em Bituruna, no Paraná.

Dez atletas do Corra Mais devem participar do Desafio Rota do Vinho

Pelo menos dez atletas de Concórdia devem participar do Desafio Rota do Vinho, que será na cidade de Bituruna, no Paraná, no próximo dia cinco de fevereiro. O percurso será de 16 km. Todos os atletas são do Clube Corra Mais de Concórdia.