A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia atendeu a dois acidentes nas últimas 24 horas na região de Concórdia. O primeiro deles, com vítima leve, ocorreu às 16h45 da terça-feira, dia três, no KM 92 da SC 154, no local conhecico como curva do "S", no município de Ipumirim. Foi uma queda de motocicleta, envolvendo uma Honda CBX, placas de Arabutã. O condutor, de 27 anos, ficou levemente ferido.

O segundo acidente foi registrado às 20h30, da terça-feira, no KM 25 da Rodovia SC-283, na altura da comunidade de Lajeado Crescencio no município de Concórdia. Trata-se de uma saída de pista seguida de choque em barranco, envolvendo um veículo automóvel GM/Corsa, placas de Concórdia O veículo teve danos materiais de 5pequena monta.

(Com informações do repórter André Krüger.