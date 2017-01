O mês de dezembro de 2016 teve mais uma queda no valor da cesta básica, em Concórdia. A informação consta no levantamento mensal feito pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia. A queda no último mês do ano foi de 1,76%, ficando seu valor em R$ 320,41 para a alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, esse valor fica em R$ 1.281,65. Para isso, o salário mínimo de uma pessoa deveria ser de R$ 3.463,93.

A batata foi o principal item que jogou o valor da cesta básica para baixo, com queda de 29,48%. Por outro lado, a maior alta foi do óleo de soja com 14,84%.

Os itens que caíram de preço foram o leite (-4,16%), café (-1,92%), feijão (-0,86%), pão (-2,47%), margarina (-8,91%) e tomate (-9,83%).

Já os produtos que tiveram aumento no preço foram a carne (3,78%), arroz (0,36%), farinha (0,63%), banana (2,61%) e açúcar (7,24%).