“Problemas técnicos afetam diretamente todos os trabalhos de todas as Secretarias”. O comunicado foi encaminhado na manhã desta quarta-feira, dia 04, pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura. De acordo com a nota, a equipe de Pacheco e Massocco, que assumiu no último domingo, está sem internet.

O documento também fala que “Estranhamente o servidor, e consequentemente todo o sistema de internet, não estão funcionando. Todas as providências e encaminhamentos estão sendo tomados, mas ainda não há previsão do restabelecimento do sistema”.

Em entrevista ao Jornal Aliança, a assessora de Comunicação da Prefeitura, Edila de Souza, explicou que uma equipe já está trabalhando para resolver os problemas. “Desde que assumiu a nova equipe do Executivo, tivemos problemas no servidor e na internet e nos sistemas que ligam e interligam a Prefeitura, então todos os serviços estão comprometidos no momento”, explica ela. “Uma equipe já está trabalhando para solucionar, mas não há previsão para que tudo volte ao normal. Pedimos a compreensão da população”, solicita Edila.

Ouça o áudio desta matéria.