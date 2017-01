Um computador de mesa, que foi possivelmente furtado, foi entregue à Polícia Militar. O fato foi registrado na noite da terça-feira, dia três, no Parque de Exposições. Os objetos, monitor, CPU e teclado, foram entregues à PM por um homem. Ele relatou à Polícia, que um indíviduo de bicicleta e mochila nas costas chegou até ao seu local de trabalho e ofereceu o computador para venda ao valor de R$ 400. O mesmo diz que indagou o suspeito sobre a procedência desses produtos. O suposto vendedor teria ficado nervoso com as perguntas e fugiu do local assim que percebeu que a Polícia seria chamada. Os objetos ficaram. O computador foi encaminhado para a Central de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).