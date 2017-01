Estatal pretende ingressar novamente com projeto para abastecimento de água por gravidade.

Novo plano de Eficiência da Celesc deve contar com projeto da Casan

A direção estadual da Casan pretende colocar o projeto de alteração da rede de abastecimento de água por meio da gravidade, em Concórdia, nesta nova chamada pública do Edital do Plano de Eficiência Energética, da Celesc. A afirmação foi feita pelo diretor de Operações da Casan, Paulo Meller, em contato telefônico com a Rádio Aliança. O Edital da chamada pública foi publicado na última semana. Esta seria mais uma tentativa da Casan de se incluir nesse projeto, já que não conseguiu se enquadrar em editais anteriores, lançados por esse mesmo programa.

Em conversa rápida com a reportagem da Rádio Aliança, Meller disse que "nós recebemos o comunicado da Celesc nos últimos dias e o nosso pessoal já teve acesso ao Edital. Vamos ver se a gente se enquadra", destaca. Ele afirma que no edital lançado em 2015, o Plano de Eficiência Energética tinha várias vertentes para inserção de projetos e foi solicitada para que fosse criada a vertente para receber projetos voltados para água e saneamento. Conforme o diretor de Operações da Casan, a estatal deve se posicionar sobre esse assunto até o fim de semana.

O projeto de alteração da rede de abastecimento de água em Concórdia, que havia sido anunciado ainda em 2015 pelo comando da estatal, até então previa investimentos de R$ 20 milhões. O objetivo do projeto proposto pela Casan seria mudar todo o sistema de recalque de água para o sistema de gravidade, visando economizar energia elétrica, responsável por 45% dos gastos da Casan em Concórdia. Na prática, boa parte das 37 Estações de Recalques seria desativada e transferir para os algum ponto alto da cidade a estação de tratamento de água.

No último dia 27, a Celesc Distribuição abriu nova chamada pública para a Eficiência Energética, visando selecinar projetos em residências, indústrias, prédios públicos, estabelecimentos comerciais ou serviços, na área rural ou na iluminação pública. O prazo limite para inscrição de projeos é 24 de fevereiro, próximo. Os recursos destinados para financiar os projetos estão na ordem de R$ 10 milhões.