Pretou depoimento na Central de Polícia Civil de Concórdia, a vítima que perdeu o braço esquerdo por golpes de facão na saída de uma festa em Irani no último dia 24. O homem, de iniciais E.P, de 30 anos, esteve na delegacia na manhã desta quarta-feira, dia quatro. A vítima disse que conhecia o autor e não esperava os goples de facão. Ele teria demonstrado interesse em acionar criminalmente o autor dos golpes de facão.

E.P., relatou que saia de uma festa quando foi informado por um amigo que um grupo estaria do lado de fora do recinto para brigar, mas ele teria se recusado pois “não seria de briga”. No entanto, ao sair do ginásio onde ocorria a festa se deparou com o agressor, que segurava um facão e acabou investindo contra a vítima. Para se defender, ele utilizou o braço, que acabou sendo atingido e amputado.

Ele ainda relatou que durante a festa o autor havia conversado com ele para pedir emprego numa troca de diálogo amigável, por isso ele não esperava que o homem o agredisse desta forma.

A confusão toda ocorreu na véspera de Natal, depois de uma festa de formatura de escola. A vítima foi encaminhada para atendimento por populares ao Pronto de Atendimento de Irani e, posteriormente, foi conduzido ao Pronto-Socorro do o Hospital São Francisco, onde passou por cirurgia. Além de parte do braço esquerdo amputado o homem foi atingido na face e recebeu diversos pontos.

(Com informações do repórter André Krüger).