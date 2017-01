O trânsito do Alto Uruguai Catarinense fez a primeira vítima fatal nesse ano de 2017, na tarde desta quarta-feira, dia quatro. Um grave acidente foi registrado por volta das 15h, na SC 154, entre Itá e Concórdia. O fato ocorreu na altura de linha São Francisco. Foi uma saída de pista envolvendo um VW/Gol, de cor branca, com placas MHJ 9633 de Ipumirim, conduzido por Gelir Grizza, que chegou a ser resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital.

A vítima ficou presa entre as ferragens, foi resgatado e encaminhado ao Hospital São Francisco de Concórdia. Segundo as informações o condutor teria perdido o controle da direção do veículo saiu da pista batendo em uma árvore. Segundo informações, o motorista cabou sendo resgatado com auxílio da ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Itá, porém não resistiu aos ferimentos no deslocamento para o Hospital São Francisco de Concórdia. A vítima teve múltiplas fraturas, segundo informações.

Gelir Griza estava em Ipumirim há mais de 50 anos, atuando na Paróquia da cidade. Ele foi ordenado a padre no município e ficou durante toda a sua vida morando em Ipumirim. Griza estava aposentado, mas por ser um Padre muito conhecido e tradicional celebrava alguns eventos religiosos na cidade.

(Com informações do repórter André Krüger).