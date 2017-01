O sonho de mais um balneário de águas termais na região de Marcelino Ramos começa se tornar realidade a cada dia que passa. A terça-feira, 03 de janeiro de 2017, ficará para a história do município de Alto Bela Vista/SC, que faz divisa com Marcelino.

Depois de quase 6 meses de perfuração, com pequenos imprevistos no caminho, a empresa especializada finalmente encontrou a água sulfurosa no Aquífero Guaraní. O novo balneário, que começa sair do papel, vai ser construído nas margens do lago do Rio Uruguai na comunidade de linha São Francisco. Eram 15h quando os primeiros jatos de água de altíssima qualidade começaram jorrar. “Estamos muito felizes, é muita emoção estarmos aqui hoje” comemorou a prefeita Cátia Tessmann que estava no local junto com seu vice e também o empreendedor Vanei Mafissoni. A perfuração atingiu 580 metros e encontrou pelo caminho muitas rochas que dificultaram em muito o trabalho, relatou Vanei ao Portal de Marcelino.

O projeto do novo balneário segue um conceito moderno, integrado com a natureza exuberante da encosta e explorando principalmente a potencialidade turística do lago. Segundo o empreendedor, com a perfuração do poço concluída no prazo de um mês serão iniciadas as obras relacionadas a implantação da primeira fase do projeto que será executado em etapas. A primeira fase prevê um conjunto de piscinas, rampa de acesso ao lago e a Marina. A estrutura será construída na margem do lago e a expectativa é que fique pronta em um ano. As demais etapas, na encosta do lado de cima da estrada geral, com blocos de prédios residências e de hotelaria, contando inclusive com piscinas, serão construídas de forma gradativa, ano a ano. “É um balneário de águas termais propriamente dito, que tem um grande diferencial, além da água, o lago da barragem do Rio Uruguai, que a gente quer juntamente com os demais municípios fazer uma grande rota turística com turismo de águas termais” visualiza o empreendedor.

Segundo Vanei Mafissoni o balneário terá uma área específica para pessoas que pretendem apenas passar o dia e outra reservada para hospedagem de turistas. Quanto ao acesso para se chegar ao balneário, ele também revelou que já existem tratativas com o Governo de Santa Catarina num projeto de pavimentação da estrada, que hoje é de terra. “A gente já vem falando com o Governador do Estado, junto com os prefeitos da região, para melhorias nas estradas e também pela ponte férrea” explicou ele.

Questionado se este balneário poderia fazer concorrência para os demais da região, o empreendedor disse que o “Aguas Termais Bela Vista” está nascendo para somar com os demais que já existem na região, transformando a região numa grande rota turística termal. “O objetivo é transformar a região toda num grande destino turístico das águas termais do Sul do Brasil” finalizou ele.

(Fonte: Portal de Marcelino Ramos),.