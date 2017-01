A BRF iniciou na primeira semana de janeiro as operações da OneFoods, subsidiária da companhia dedicada ao mercado halal, até então referida como “Sadia Halal”. A OneFoods atuará em um mercado estimado de 1,8 bilhão de pessoas, com perfil de crescimento econômico e populacional superiores às médias globais.

“Com a criação de uma empresa local que consolidará nossos esforços nos mercados mulçumanos, avançamos ainda mais na cadeia produtiva e nos aproximamos dos consumidores locais, importante característica para um crescimento acelerado da OneFoods", ressalta Pedro Faria, CEO Global da BRF.

A OneFoods tem market share de aproximadamente 45% em produtos de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Omã, mercados nos quais opera com distribuição própria e amplo portfólio de produtos. A comercialização de produtos é realizada por meio de marcas líderes nos seus mercados de atuação, incluindo a Sadia, top of mind dentre as marcas de alimentos em países do Oriente Médio.

“Quando você pergunta qual é a marca de alimentos Halal número um do Oriente Médio, a resposta é Sadia. Isso é um ativo fantástico, pois demonstra o quão próximo estamos dos consumidores e o quão seguros eles estão em relação a qualidade e a procedência dos nossos produtos. Estamos falando de uma relação de mais de 40 anos, visto que o primeiro contêiner de produtos da empresa desembarcou na região na década de 1970”, afirma Pedro.

Com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a OneFoods tem cerca de 15 mil funcionários e cadeia totalmente integrada. O fornecimento de produtos é realizado por meio de 10 plantas, sendo oito localizadas no Brasil, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia, todas com as necessárias certificações halal. “As operações da subsidiária serão completamente integradas, o que confere à OneFoods uma posição diferenciada de custo de produção em relação aos seus competidores”, explica Faria.

A liderança da OneFoods continuará a ser realizada por Patricio Rohner, general manager da BRF no Oriente Médio e Norte na África. O executivo trabalha na BRF e reside na região há mais de quinze anos, o que lhe confere um vasto conhecimento sobre a dinâmica local, bem como hábitos de consumo e práticas comerciais.

“A OneFoods já opera em mais de 40 países no Oriente Médio, Norte da África, Europa e Ásia e seu objetivo é acelerar o processo de transcrição e aproximação dos consumidores em todos os mercados que opera, replicando a liderança que alcançou no Oriente Médio por meio de marcas, distribuição, cadeia integrada, de baixo custo e produtos de qualidade e inovadores”, explica Rohner.