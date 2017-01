Maurício Saúgo, juntamente, com Cassiano da Silva dos Santos praticou assaltos na região no ano passado.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um dos integrantes da quadrilha que praticou assaltos a condomínios de luxo na região. Está detido o assaltante Maurício Saúgo, 27 anos, vulgo "Cabelinho de Anjo". Ele foi detido no interior do município de Barracão, onde estava escondido. Conforme informações da Rádio Uirapuru, de Passo Fundo, ele teria tentado fugir durante abordagem, mas acabou sendo ferido com um tiro e preso em seguida.

De acordo com a Uirapuru, o próximo passo agora é logalicar o comparsa de Cabelinho de Anjo nos assaltos praticados na região. Trata-se de Cassiano da Silva dos Santos, o Nego Conan, de 37 anos, que ainda está foragido.

Cabelinho de Anjo e Nego Conan integram a quadrilha que é responsável pela prática de assalto a condomínios de luxo em Concórdia e Maravilha, no primeiro semestre do ano passado.

Em Concórdia, a ação ocorreu em duas residências no mês de junho de 2016, quando três indivíduos armados e encapuzados, invadiram os imóveis em um condomínio no bairro São Cristóvão. Eles subtraíram diversos objetos e renderamo os moradores. Alguns foram levados de reféns em um veículo de uma das vítimas.

Parte dessa quadrilha havia sido presa no mê de setembro, durante a Operação Compartilhados, que ocorreu em Passo Fundo, mas que não conseguiu capturar Nego Conan e Cabelinho de Anjo, naquela oportunidade.