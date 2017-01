Associação já tem mapeada as primeiras competições dessa temporada.

A Associação de Pais e Amigos da Criança e Adolescente, Apaca, de Concórdia retorna às atiovidades no dia primeiro de fevereiro do próximo ano. A equipe vai iniciar as disputas pela Copa CDL.

No feriado de Carnaval, estará em Francisco Beltrão, no Paraná, para a disputa de um torneio nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, masculino.

No mês de maio, voltará novamente ao Paraná, para participar da Copa Quedas do Iguaçú, nas categorias sub-7, sub-9 e sub-11, todos no masculino.