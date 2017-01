O núcleo de Concórdia das escolinhas da Chapecoense vai continuar seus trabalhos em 2017. Havia a expectativa de que ela fosse desativada em função da tragédia da Chapecoense, no fim do ano passado. Porém, o coordenador do núcleo de Concórdia, José Roberto de Souza, teve a garantia de que o projeto vai ter continuidade no próximo ano.