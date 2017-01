A Fase Regional Oeste do Campeonato Estadual de Amadores, edição de 2017, será discutida em reunião no próximo mês. A Liga Esportiva do Oeste Catarienense, Leoc, entidade promotora do evento, deverá marcar uma data neste mês para discutir o evento com os clubes interessados.

Da região do Alto Uruguai Catarinense, Juventude de Lindóia do Sul e Cruzeiro de Itá devem ser os representantes.