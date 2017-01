O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massoco, participou do programa Mesa Redonda da Rádio Aliança na manhã desta quinta-feira, dia 05, e informou que está suspenso por tempo indeterminado o processo de licitação dos serviços da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A licitação definiria a empresa para fazer a administração.

O prefeito Rogério Pacheco já havia adiantado que a comissão de licitação estava avaliando a situação do Edital, que tinha um pedido de impugnação feito por uma das empresas interessadas. Massocco, na entrevista do no Mesa, também falou sobre o assunto, “Houve um pedido de impugnação desta licitação, feito por uma empresa do RS que encontrou alguns vícios no edital. Existe uma comissão de licitação avaliando e a presidente desta comissão nos informou que está suspensa a licitação, por tempo indeterminado”, relatou Massoco.

De acordo com o vice-prefeito, a presidência da comissão de licitação acatou, nesta semana o pedido de impugnação. "Agora vamos analisar com calma toda essa situação e ver a melhor alternativa", diz o vice-prefeito.

Esse Edital havia sido publicado no começo do mês de dezembro de 2016. O objetivo era de selecionar empresas interessadas em fazer a gestão da UPA, cujo processo seria aberto na próxima semana. O Edital previa um custeio máximo mesnal de R$ 583.458,00 para administrar a UPA.

Massoco critica a antiga Administração, pois segundo ele, os gestores tentaram agilizar o processo de abertura da UPA no final do mandato, em função do resultado da eleição. Ele afirma que antes do pleito eleitoral, a Prefeitura tinha solicitado mais prazo para a inauguração. “A UPA deveria ter sido aberta ainda em março do ano passado, depois de três meses de receber recursos para a construção. Inclusive a Prefeitura foi notificada pelo Ministério da Saúde, por falta de um cronograma de inauguração”, relata. “O secretário de Saúde da época, Alessandro Vernize, respondeu esta notificação e pediu prazo para setembro de 2017, argumentando a falta de recursos, e explicando que não queriam abrir a UPA e correr o risco de fechar. Este pedido foi acatado. Mas estranhamente, talvez em virtude do resultado da eleição, em dezembro, a toque de caixa e goela abaixo, se tenta abrir a Unidade. Estou falando com documentos”, enfatiza ele.