Quinze atletas de Concórdia deverão participar da 6ª Etapa do Circuito Estadual Unimed de Corrida de Rústica. O evento está programado para ser realizado no dia cinco de fevereiro, em Chapecó. O percurso terá distâncias de cinco, dez e 21 km, no masculino e feminino.