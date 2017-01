A maior dúvida da população e envolvidos com o Carnaval de Concórdia é se haverá ou não o evento no município. Por parte da Administração Municipal a intenção é manter o Carnaval, mas ainda analisa condições legais e financeiras para firmar a parceria. Em reunião, na manhã desta quinta-feira, 5, o prefeito Rogério Pacheco e o vice Edilson Massocco, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bomm, e o superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, receberam integrantes da Liga Independente das Escolas de Samba de Concórdia e representantes das três escolas que participaram do Carnaval no último ano. Na pauta, as possíveis alterações no evento em ano de recursos escassos e a entrega de uma nova proposta da Liga à Administração.



O prefeito Rogério Pacheco deixou claro que a intenção, por parte do poder municipal, é não deixar morrer a "chama" do Carnaval, que obteve um crescimento surpreendente nos seis últimos anos. "Gostaríamos de deixar claro que este é um ano diferente e não podemos criar falsas expectativas, mas somos totalmente favoráveis a continuidade do Carnaval, porém teremos que chegar a um acordo para possíveis mudanças que possam enxugar os custos do evento em 2017", afirmou Pacheco, ressaltando o momento financeiro difícil. Como as escolas tem urgência em saber se terão ou não uma ajuda financeira para entrar na avenida, Pacheco, que ainda se reunirá com a equipe jurídica e administrativa, se comprometeu em dar um posicionamento até a próxima segunda-feira, 9.



(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia).