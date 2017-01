As afirmações são do vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, que participou do “Mesa Redonda” na quinta-feira.

Além de confirmar que a licitação dos serviços da UPA de Concórdia está suspensa, o vice-prefeito Edilson Massocco também falou do início da gestão e dos primeiros desafios, no Mesa Redonda da Rádio Aliança, na manhã desta quinta-feira, dia 05. Segundo ele, um dos primeiros desafios é melhorar as estradas do interior.

Massoco afirmou que a situação das estradas é precária. “Os agricultores sabem do que estou falando, praticamente todas as estradas do interior estão em péssimas condições de trafegabilidade, de um canto ao outro do município”, relata. “É um pouco assustador, de acordo com levantamentos que fizemos, só temos uma patrola com condições de ir para o trecho, as demais estão com problemas”, lamenta o vice-prefeito. “São inúmeras máquinas com problemas e teríamos que iniciar o trabalho imediatamente. Pedimos um pouco de compreensão, mas informo que já estamos mobilizando o setor de Compras para que uma licitação seja feita e aí possamos terceirizar algumas máquinas para trabalhar”, adianta ele.

Planejamento:

De acordo com Massoco, o primeiro ano será de planejamento, sem expectativas de grandes obras. “O primeiro ano do governo é planejar. Não se pode esperar muita coisa no sentido de obras neste momento, pois se não tivermos um bom planejamento agora, ficará difícil trabalhar o segundo, o terceiro e o quarto ano. Então, reforço que o governo Pacheco e Massocco com toda equipe, será de muito planejamento”, enfatizou.

Economia:

Massocco também aproveitou o espaço no programa para reafirmar o compromisso de economia na gestão. O vice de Pacheco garantiu que a Administração será enxuta. “A população pode ter certeza, vamos fazer um governo com a máquina enxuta. Antes, por exemplo, a Lei permitia até 200 cargos de confiança e nós vamos ter no máximo 60 de fora da Administração”, detalhou.