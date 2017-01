A festa mais tradicional de Piratuba inicia nesta sexta-feira, dia 06, com recepção aos turistas, Culto, música na rua, baile e a escolha das representantes do Kerb, a Rainha e as Princesas. O desfile das candidatas acontece no Centro de Eventos, às 21:30h. A noite contará com apresentações culturais, sangria do 1º Barril de Chopp e baile.

Esta é a 103ª edição do Kerb e cinco candidatas vão disputar a coroa e a faixa de Rainha. Gabryella Renata da Rocha representa a Companhia Hidromineral. Bruna Maria Tieppo vai desfilar representando a Prefeitura. Laryssa Paola Pereira é a candidata da Associação de Hotéis. Bruna Letícia Koch Furtado vai desfilar representando a Comunidade Evangélica e Bruna Catarina Minks é a representante da Associação Atlética Riopeixense.

A programação da festa típica alemã segue até o dia 14 e conta os bailes, brincadeiras alusivas, desfiles, encontros de confraternização, momentos religiosos e comida típica. As atividades do evento alemão, que comemora o aniversário da Comunidade Evangélica.

Confira a programação completa:



Dia 06 – Sexta-feira

09h – Recepção aos turistas na Praça do Ferroviário

11h– Hotel Paraíso – retreta com a Banda Cia. Musical / 18h às 21h – Retreta na Rua dos Hotéis – Banda Arco Iris

20h – Culto de abertura na IECLB

21:30h – Centro de Eventos, Escolha da Rainha e Princesas, apresentações folclóricas germânicas, sangria do 1º barril de chopp e início do baile com a tradicional Polonese, Animação da Banda K`necus - RS



Dia 07 – Sábado

08:30h – Recepção e competições esportivas no campo da Associação Atlética Riopeixense com a presença do Arbitro Clesio Moreira dos Santos – Margarida

11h – Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com o Musical Atração

12h – Homenagens e almoço de confraternização na AARP

11h às 12:30h – Retreta com músicos locais - Rua dos Hotéis

17h – Desfile de carros alegóricos pela Av. 18 de Fevereiro, saindo do Centro Histórico até o Parque Termal. Inscrições na Secretaria de Turismo

17:30h – Hotel Paraíso, após o desfile, apresentação do Tanzgruppe Rothenburg

18:30h às 21:30h – Rua dos Hotéis - Retreta musical com a Banda Arco Iris

21h – Centro de Eventos – Baile com Banda do Barril e Os Montanari



Dia 08 – Domingo

11h – Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com o Musical Atração

11:30h – Retreta com músicos locais - Rua dos Hotéis

12h– Almoço típico na IECLB, seguido de Kerb Infantil, com animação do Musical Imperatriz 17h – Competições Esportivas alusivas ao Kerb a cargo da AHP - Rua dos Hotéis

18h às 21h – Retreta na Rua dos Hotéis - Banda Arco Iris/

22h – Início do desfile dos turistas em direção ao Centro de Eventos

22:30h – Baile dos Turistas com animação da Banda Munich



Dia 09 – Segunda-feira

11h às 12:30 – Retreta com músicos locais – Rua dos Hotéis

11h00 – Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com o Musical Atração

18h00 às 19h30 – Competições alusivas ao Kerb a cargo da AHP - Rua dos Hotéis

20h00às 23h00 – Retreta com o Musical Imperatriz/Piratuba-SC - Rua dos Hotéis



Dia 10 – Terça-feira

11h00 às 12:30h – Retreta com músicos locais – Rua dos Hotéis

11h– Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com a Banda Cia. Musical-Tamanduá

18h às 19:30h – Competições alusivas ao Kerb a cargo da AHP - Rua dos Hotéis

20h00às 23h00 – Retreta com o Musical Imperatriz - Rua dos Hotéis



Dia 11 – Quarta-feira

11h às 12:30h – Retreta com músicos locais – Rua dos Hotéis

11h– Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com a Banda Cia. Musical

18h– Retreta musical com desfile em direção ao Centro de Eventos – Noite Cultural



Dia 12 – Quinta-feira

11h às 12:30h – Retreta com músicos locais – Rua dos Hotéis

11h – Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com a Banda Cia. Musical

18h00 às 19:30h – Retreta com a Banda Imperatriz

20h00 às 23h – Retreta com a Banda Chopp Motorrad – Rua dos Hotéis



Dia 13 – Sexta-feira

11h às 12h – Retreta com a Banda Chopp Motorrad – Rua dos Hotéis

11h – Hotel Paraíso – retreta com a Banda Cia. Musical

18h às 19:30h – Retreta com a Banda Chopp – na Rua dos Hotéis

21h Baile ao ar livre – Centro Histórico – Banda Nave Som

20h às 23h – Retreta com a Banda Arco Íris– Rua dos Hotéis



Dia 14 – Sábado

11h às 12:30h – Retreta com músicos locais – Rua dos Hotéis

11h – Hotel Paraíso – retreta na tenda coberta com a Banda Cia. Musical

17h – Competições esportivas alusivas ao Kerb a cargo da AHP – Rua dos Hotéis

18h às 21h – Retreta com a Banda Chopp Motorrad/Blumenau-SC – Rua dos Hotéis

22h – Centro de Eventos – Baile com animação do Musical Atração e Cosmo Express



Dia 21 – Sábado

14h – Centro de Eventos – Kerb da Melhor Idade, com animação do