Os novos integrantes do Conselho de Administração da Companhia Hidromineral de Piratuba tomaram posse ainda no dia 1º. O engenheiro Gustavo Rossano Radel preside o Conselho. O empresário do ramo hoteleiro Willian Knebel e o administrador Gederson Longo integram a nova equipe. O novo diretor presidente da Companhia, Jair Gomes, também já tomou posse.

Gomes, que tem formação em Administração Pública, já passou pela Secretaria de Turismo de Piratuba entre 2008 e 2010. Segundo ele, o momento é de se inteirar da burocracia e rotinas da empresa para depois impor ações, que reflitam no desenvolvimento turístico d cidade. “Existem algumas restrições do Tribunal de Contas de gestões anteriores, com prazos a cumprir, como regularização das áreas de domínio e a delimitação e cercamento do Parque Termal, além de terrenos a serem regularizados com desmembramentos e averbação em cartório”, comenta.

“Temos ainda obras sendo realizados, entulhos e restos de material a serem limpos, da reforma realizada nos últimos meses. A obra também tomou boa parte do estacionamento, que foi transformada em calçadão, e existe a necessidade de encontrar outro local para os carros, que poderá ser futuramente onde hoje é a Arena de Eventos”, explica ele.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Piratuba