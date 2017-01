A informação que a Rádio Aliança vinha anunciando nas últimas semanas, se confirmou na tarde desta quinta-feira, dia cinco. Eduardo Valdez Basso, o Morruga, atual técnico da Associação Concordiense de Futsal, foi anunciado como primeiro auxiliar técnico na nova comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal. A coletiva de imprensa foi organizada pela Confederação Brasileira de Futsal.

Morruga, 54 anos, foi valorizado pelo técnico PC como "profissional instrutor Fifa, como eu; e também campeão do mundo como atleta".

Além de Morruga, a nova comissão técnica passa a contar com Lucas Chioro, como segundo auxiliar técnico.

Com a confirmação de Morruga, esta é a segunda vez que a Associação Concordiense de Futsal contribui para o selecionado nacional. Em 2014, o então treinador da ACF, Serginho Schiochet, também alternou o trabalho de técnico do time de Concórdia e da Seleção Brasileira de Futsal. Entretanto, PC assume no lugar de Serginho, que comandou o time no Mundial do ano passado.