O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim atendeu a um acidente na tarde desta quinta-feira,, dia cinco, na SC 465, Km 35, entre Lindóia do Sul e Ipumirim. Foi uma saída de pista seguida de capotamento, envolvendo um VW/Gol, placas CIO 4232, de Lindóia do Sul. O coondutor de iniciais J. S. 20 anos e a carona, uma adolescente, de 17 anos, ambos de Lindóia do Sul foram socorridos e encaminhados para o hospital de Ipumirm, com escoriações. A adolescene

Ambos foram socorridos e encaminhados para o hospital de Ipumirim, conforme os bombeiros os dois estavam conscientes e apresentavam escoriações. A mulher é gestante e passará por avaliações.

(Fotos Bombeiros Ipumirim/via André Krüger).