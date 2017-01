Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado no interior de uma residência no interior de Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, dia cinco, na comunidade de Linha Lauro Müller. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia chegou a ser acionado, mas acionou a Polícia Militar, que por sua vez chamou o IML e o IGP para se deslocarem até o local.

O homem foi identificado com as iniciais L. C., de aproximadamente 70 anos de idade. Segundo informações, foram os vizinhos que localizaram o corpo dentro da residência. A hipótese é de que o idoso estaria morto há vários dias no local pelo estado da decomposição do corpo.

As causas da morte serão apuradas, mas a provável causa é que o óbito foi por circunstâncias naturais. Não há sinais de arrombamento na residência. O corpo estaria na em um cômodo do porão.

(Com informações do repórter André Krüger).