Abordagem do mesmo se deu no fim da tarde desta quinta-feira, dia cinco.

Um idoso de 67 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta quinta-feira, dia cinco, por tráfico de entorpcentes. A ação foi desencadeada pela Polícia Militar de Concórdia, através de informações que deram conta de que o suspeito estaria se deslocando de Erechim para Concórdia com a droga.

A PM localizou o veículo do suspeito e realizou a abordagem na rua Marcelino Ramos, por volta das 18h30. Em busca veicular, foi localizada pequena quantidade de crak. Com o auxílio do canil, os policiais encontraram outra quantidade da mesma droga, totalizando cerca de 35,9 gramas.

O idoso, de iniciais A.D foi preso em flagrante e conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia

(Com informações do repórter André Krüger).