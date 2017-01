Os associados do Sicoob Transcredi receberam no dia 31 de dezembro do ano passado, um depósito em conta corrente referente ao pagamento do juro sobre a cota capital. O valor total a ser creditado ultrapassou os R$ 5,2 milhões.

Para conferir a participação neste valor, basta que o associado do Sicoob Transcredi acesse a conta corrente e confira o crédito.

De acordo com o Diretor Comercial do Sicoob Transcredi, Paulo Morés, o juro sobre a cota capital creditado em conta corrente é apenas um dos diversos benefícios que a cooperativa oferece. “O sistema cooperativo tem crescido surpreendentemente nos últimos anos, e isso se atribui à solidez, credibilidade, segurança e vantagens oferecidas aos seus associados”.

Ainda, segundo Morés, outro benefício que os cooperados do Sicoob Transcredi terão é a participação nos lucros da cooperativa. A forma de distribuição deste valor será apresentada em Assembleia Geral Ordinária, dia 21/02/2017 no Centro de Eventos, em Concórdia às 19h. Tradicionalmente também é realizado um encontro em Erechim (RS) para repassar as informações sobre os resultados da cooperativa.

(Fonte: Caroline de Campos/Marketing Sicoob Transcredi)