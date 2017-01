O Conselho Tutelar de Concórdia registrou em todo o mês de dezembro de 2016, 1.724 atendimentos em Concórdia. Os atendimentos são relativos à vários serviços de apoio e acompanhamento, até eventos educativos, feito pelo órgão no último mês do ano.

Dentre as ocorrências, o relatório mensal do órgão aponta para cinco casos de infrequência de alunos na Rede Municipal de Ensino e 16, em escolas da Rede Estadual. Ou seja, situações em que a criança e o adolescente não estão indo para a escola ou não estão no colégio durante o horário letivo.

Também foram atendidas 163 situações de conflito familiar, duas fugas de casa e quatro desaparecimentos temporários de criança e adolescentes.

Ainda sobre as ocorrências no último mês, chamam a atenção duas de violência sexual, uma suspeita de abuso ou exploração sexual, uma violência física, uma de violência psicológica e uma de abandono de genitores.

Também foram registradas 55 denúncias de crianças envolvidas em mendicância. Boa parte, relacionadas às crianças indígenas que estão em Concórdia vendendo artesanato ou pedindo esmolas nos cruzamentos.

Conforme o Conselho Tutelar, o mês de dezembro também registrou dois casos de crianças autoras de ato infracional e um de adolescente em conflito com a lei./ Três de envolvimento com drogas e álcool, uma de envolvimento com furto e roubo e uma de envolvimento com brigas.