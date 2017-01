Cobrança no Estacionamento Rotativo inicia no dia 6 de fevereiro

Em correspondência enviada ao Departamento de Trânsito da Prefeitura de Concórdia, a Merlos JR Empreendimentos Ltda informa que a efetiva cobrança do estacionamento rotativo vai iniciar no dia 6 de fevereiro do corrente ano. No mesmo documento, a empresa assegura que de 1º a 4 de fevereiro vai estar realizando uma campanha educativa à população.

O diretor municipal de Trânsito, Irineu Martini, revela que o setor está sendo reestruturado internamente, mas algumas ações já estão sendo executadas. "No período noturno está ocorrendo a recolocação das placas referentes ao estacionamento rotativo", aponta. Ele lembra que assim que o tempo permitir vai iniciar o trabalho de pinturas de faixas de segurança de algumas vias na área central da cidade que estão comprometidas. "Quanto a sinalização na rua Tancredo Neves vai ser obedecido o que consta no projeto original da Obra", garante.

Em relação aos agentes de trânsito, o diretor explica que eles estão executando os trabalhos de fiscalização nos locais de carga/descarga, vagas de idosos e portadores de deficiência, entre outras atribuições.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).