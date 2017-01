Parte da cidade de Concórdia está sem água nesta sexta-feira, dia seis, e a previsão é de normalização no sistema é para a segunda-feira, dia nove. A informação consta em nota da Agência Regional da Casan, que foi lançada no fim da manhã desta sexta-feira.

Conforme o documento, o problema se deve a um rompimento de adutora de água tratada, no bairro Santa Cruz. Além do Santa Cruz, o problema está prejudicando o abastecimento também nos bairros Petrópolis, Estados, Poente do Sol, Natureza, Sintrial e parte do bairroda Gruta.

A Agência Regional da Casan assegura que o conserto já está sendo providenciado e a previsão é que o sistema seja normalizado somente na segunda-feira, dia nove.