Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, que foi registrada na rua Amantino Furlaneto, do bairro Santo Cruz. O fato foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia seis. Envolveu uma motocicleta Honda CB/250, placas de Concórdia e um Fiat Uno, placas de Florianópolis. O condutor da moto, de 19 anos, foi atendido pelos bombeiros e conduzido com escoriações para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.

A PM esteve no local para apurar as causas do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)