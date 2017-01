PM encontra entorpecentes em ocorrência por desavença no bairro dos Estados

A Polícia Militar atendeu a um caso que pode ser considerado inusitado na noite da quinta-feira, dia cinco. Um homem acabou sendo "expulso" da casa pela qual ele é responsável por dois elementos, que queriam consumir drogas. O fato foi registrado no bairro dos Estados. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local. A guarnição identificou os dois suspeitos e encontrou no bolso do calção de um deles aproximadamente 6,3g de maconha. A PM apenas fez um Termo Circunstanciado pelo porte da droga.

(Com informações do repórter André Krüger).