Fato foi registrado no bairro Santa Cruz, na manhã desta sexta-feira, dia seis.

PM encontra entorpecentes com motociclista que realizava manobras perigosas

A Polícia Miltar encontrou uma pequena quantidade de entorpecente em um motociclista que estava fazendo manobras perigosas, no bairro Santa Cruz. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia seis. A PM fez a abordagem e localizou 1,0 grama de maconha, que estava no bolso da calça do rapaz, acondicionada em uma carteira de cigarro. A PM apenas lavrou um Termo Circunstanciado.

(Com informações do repórter André Krüger),