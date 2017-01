A campanha Eu Quero Prêmios CDL movimentou o comércio concordiense em 2016 e encerrou oficialmente na tarde desta sexta-feira (06/01), com a entrega de um automóvel Palio Fire, Flex 1.0, duas portas 0 km, e mais 5 vale-compras no valor de R$400. O último sorteio foi realizado no dia 23 de dezembro na Rua Coberta.

O agricultor Valmir Cavassin comprou na Cia Center, preencheu três cupons e foi o grande ganhador da campanha. A entrega foi realizada na loja e contou com a presença do presidente da CDL Concórdia Heldemar Maciel, do ex-presidente Moacir Zat e do empresário Marco Pitól.

Valmir estava em casa ouvindo a rádio 96 FM quando recebeu a notícia de que havia ganhado. “Ficamos surpresos e felizes. Acreditamos no comércio da cidade e apostamos em iniciativas como essa da CDL que atrai os consumidores e ainda ajuda as empresas”, comentou o ganhador.

De acordo com Maciel a campanha mais uma vez encerra com avaliação positiva. “Foram mais de 1 milhão de cupons, sorteio de 30 vale-compras, duas motocicletas e um carro. A participação de centenas de empresas também fez a diferença e para 2017 queremos continuar ajudando a fomentar o nosso comércio por meio de ações diferenciadas”.

Além do agricultor outros cinco consumidores foram contemplados pela campanha com um vale- compras de R$400. A cliente Ivanete Zanol que comprou na loja Alana, Adriana da Rosa Petter na Pittol Calçados, Carina Belorini na Marvet Comércio e Representação, Egon Classer na loja Rei do Jeans e Almir Cavalli da Rádio Rural também receberam nesta tarde na sede provisória da entidade a premiação.

(Fonte: Fabiana Passarin/CDL Concórdia)