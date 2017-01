O delegado Dênis Alves, responsável pela Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente de Concórdia, deu mais um passo nesta semana para investigar um suposto estupro contra uma criança de sete anos de idade, que teria ocorrido na noite do último dia 31, no interior de Arabutã. Alves ouviu a mãe da vítima, a vítima e a irmã dela. Os depoimentos foram dados na própria delegacia.

Conforme relato, as informações repassadas praticamente são as mesmas que foram colocadas no Boletim de Ocorrência, registrado na segunda-feira, dia dois. O fato teria ocorrido no interior da residência da vítima, no interior de Arabutã, enquanto acontecia uma festa familiar de Réveillon. A vítima teria sido levada para a parte superior do imóvel para dormir. Nesse espaço de tempo, a mãe da vítima teria ido levar o outro filho para o quarto. Quando se deparou com o agressor saindo do recinto onde estava a vilha. Ele estava erguendo a calça e fechando o zíper. Nesse momento, a mãe interpelou o suposto agressor o que teria acontecido e ele acabou fugindo do local.

A criança de sete anos foi conduzida para exame de corpo de delito. O resultado extraoficial aponta que não houve a conjunção carnal, porém poderia haver indícios de tentativa.

O agressor, um homem de 45 anos, seria tio da vítima. Ele foi preso preventivamente na noite da terça-feira, dia três, em sua própria casa, no bairro das Nações. Ele permanece preso.

(Com informações do repórter André Krüger).