Diferente do que foi publicado na manhã deste sábado, dia sete, o motociclista Alexandre Schwarzbach, de 19 anos, morreu em casa e não no Hospital São Francisco. Ele estava na própria residência, em Arabutã, quando teve problemas de saúde e os Bombeiros desse município foram chamados, mas ao chegar ao local acabaram constatando o óbito.

Schwarzbach havia sofrido acidente de motocicleta no dia cinco de dezembro, nas proximidades da Facc Concórdia. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Francisco. De acordo com relatos, ele ficou com sequelas na coluna e estava em casa. Informações preliminares dos Bombeiros e médico de Arabutã, que atenderam a ocorrência apontam que óbito pode ter relação com as lesões que a vítima sofreu em função do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).