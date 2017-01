Motociclista não resiste a ferimentos e morre no HSF

Após quase um mês internado em estado grave, o motociclista Alexandre Schwarzbach, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São Francisco de Concórdia. Ele havia sofrido uma queda de motocicleta no dia cinco de dezembro de 2016. O fato foi nas proximidades da FACC Faculdade. O corpo do jovem está sendo velado e será enterrado em Arabutã, na tarde deste sábado.

(Com informações do repórter André Krüger).