Encerra em 31 de janeiro prazo para entrega das notas do Bloco do Produtor

A Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Concórdia (Semadra) está informando que encerra no dia 31 de janeiro do corrente ano, o prazo para o acerto das notas emitidas no ano passado pelos produtores rurais. Eles devem procurar a Semadra (rua Domingos Machado de Lima entre as ruas Doutor Maruri e do Comércio) das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Dados da Secretaria apontam que existem cerca de 6 mil cadastros de produtores rurais. Cada Bloco do Produtor Rural possui 10 notas.

Quem tiver notas em branco para serem revalidadas, o prazo inicia no dia 1º de fevereiro do corrente ano.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).