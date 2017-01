Uma inspeção realizada no Departamento Municipal de Estradas e Rodagem – DMER apontou que mais de 50% das máquinas e equipamentos da prefeitura de Itá precisam de reparos. Os dois tratores de esteira, por exemplo, estão encostados por falta de manutenção.

O levantamento foi realizado na primeira semana de trabalho do novo governo de Itá para saber das condições do maquinário para a execução dos serviços da Secretaria de Agricultura, Urbanismo e DMER.

“Os dois tratores de esteira do município estão quebrados, sem condições de uso, mas já foram encaminhados para o conserto. Também começamos o ano com duas carregadeiras, um caminhão caçamba, uma motoniveladora e o caminhão-pipa parados, porém também já está sendo providenciado o reparo de todos esses maquinários”, explica o diretor do DMER, João Carlos Dalle Laste, popular Nenê.

Além dessas máquinas, o relatório apontou problemas em seis tratores de pneu – que já estão em manutenção pela equipe do DMER – no britador e na mini-carregadeira.

“Ainda dependemos de alguns orçamentos para saber de quanto será o investimento para deixar todas as máquinas e equipamentos em dia”, observa o mecânico do DMER, Gerson Beliski.

(Fonte: Prefeitura de Itá).