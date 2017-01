Mais uma colisão no trevão do Irani

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde deste sábado, dia sete, no trevão do Irani. O acidente ocorreu por volta das 14h40 e não deixou feridos. A colisão envolveu um Cittöen, placas de Londrina, com quatro pessoas. O outro carro, um GM/Classic, placas de Chapecó, também estava ocupado por quatro pessoas. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atendeu a ocorrência, somente danos materiais foi registrado. A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada para fazer o levantamento do fato.

(Com informações do repórter André Krüger).