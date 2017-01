Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, dia 07, no interior de Capinzal. Foi uma saída de pista, seguida de capotamento por volta das 10h40min na SC-150, nas proximidades da Granja Áurea e envolveu uma caminhonete Chevrolet/S10, placas MIV 31 89 de Herval d’Oeste que sofreu danos de grande monta.

O carro que fazia sentido Capinzal/Piratuba era ocupado por um casal de Herval d'Oeste. A identidade não foi revelada, mas segundo informações os dois sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelos Bombeiros e encaminhados até a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal.

A ocorrência contou com a mobilização do Corpo de Bombeiros de Capinzal e Piratuba, sendo utilizadas duas ambulâncias e dois caminhões. A Polícia Militar fez o controle do trânsito que ficou interrompido até a remoção das vítimas do local, sendo que a mulher de 55 anos foi encontrada ao lado da rodovia e o esposo de 58 anos estava preso dentro do veículo.

De acordo com o filho do casal, o pai teria passado mal ao volante e acredita-se ainda que o carro tenha apresentado um problema mecânico, vindo a provocar a saída de pista. Ele confirmou que o quadro clínico dos pais é estável.

(Fonte Rádio Capinzal/via André Krüger)