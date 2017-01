Ano de 2017 inicia com queda no preço médio dos combustíveis em Concórdia

O preço médio dos combustíveis em Concórdia, em geral, apresentou queda entre o fim do ano de 2016 e o começo desse ano. Pelo menos é o que aponta o levantamento semanal de preços, que é realizado pela Agência Nacional do Petróleo.

O último levantamento levou em conta o período de primeiro a sete de janeiro de 2017 e os dados são comparados com as informações levantadas na semana do dia 25 a 31 de dezembro de 2016. O preço médio é calculado através da análise entre o estabelecimento que tem o maior preço com o estabelecimento que pratica o menor valor na praça, em cada cidade.

Tiveram diminuição no preço médio a gasolina, que passou dos R$ 3,785 para R$ 3,745. O etanol foi de R$ 3,574 para R$ 3,527. O diesel caiu de R$ 3,026 para R$ 2,977. O GLP, o gás de cozinha, também teve queda no preço médio, que passou de R$ 51,25 na última semana de dezembro para R$ 50,00 na primeira semana de janeiro.

O único item apresentou aumento no preço médio foi o diesel S10, que passou de R$ 3,103 - que vinha sendo praticado entre 25 e 31 de dezembro - para R$ 3,162, que passou a ser praticado nesta semana.