Competição deve iniciar no mês de março.

Está aberto até o dia oito do próximo mês o prazo de inscrições de equipes para o Campeonato Municipal e Aberto de Futsal 2017. O Congresso Técnico será nesta mesma data, às 19h30, no Estpaço Cultural. A previsão é iniciar o campeonato no dia quatro de março.

A organização avisa que poderão jogar na categoria municipal, os atletas que residem, trabalham ou tenham domicílio eleitoral, em Ipira.

As categorias em disputa são mirim masculino, infantil masculino e feminino, sênior aberto, livre aberto masculino e feminino e municipal masculino.