Um homem foi encontrado por um vigia de uma empresa de segurança no centro de Concórdia na madrugada deste domingo, dia oito, vítima de agressão por arma branca(faca). A vítima estava com três perfurações. O homem estava caída inconsciente e foi encaminhada para atendimento pela equipe dos Bombeiros Voluntários para o Hospital São Francisco e seu estado era grave. Em instantes mais informações. Com informações do Repórter André Kruger.